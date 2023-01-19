Jorge Jesus canlı yayında Fenerbahçe'ye istediği transferi açıkladı: Olacak mı göreceğiz

Fenerbahçe, Kadıköy'deki Son 16 Turu maçında Çaykur Rizespor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdırdı. Goller Zajc ve Valencia'dan geldi. Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 65 dakika oyunda kaldı.

TRANSFER İSTEDİ

Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, galibiyetin ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Jesus, sol beke takviye istediğini söyledi.

"ELİMİZDE ALIOSKI VAR"

Yayıncı kuruluş A Spor'a transfer hakkında açıklama yapan Jesus, "Takıma 1 oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Bu mümkün olacak mı bilmiyorum. Takımımızda 1 tane sol bek var, o da Alioski. Pazara bakınca o bölgeye alınabilecek çok adam yok. Transfer açıldığında kafamda 2 transfer vardı. Olabilecek mi göreceğiz" ifadelerini kullandı.