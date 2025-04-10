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Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan ayrılıyor! İşte yeni kulübü

Jorge Jesus Suudi Arabistan'dan ayrılıyor! İşte yeni kulübü
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Bir dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Jorge Jesus'un, Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi. Brezilya'da 26 Mart'taki Arjantin'e 4-1'lik mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Dorival Junior'ın görevine son verilmişti. Junior'ın yerine Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ve Al-Hilal'de görev yapan Jorge Jesus'un isimleri geçiyordu.

Bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Al Hilal'in teknik direktörü Jorge Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

Brezilya medyasından UOL'ın iddiasına göre, geçen yıllarda Fenerbahçe'yi de çalıştıran Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, mayıs ayında Sambacıların yeni teknik direktörü olacak.

4-1'LİK YENİLGİ SONUNU GETİRDİ

Bu gelişmeler, 26 Mart günü 2026 Dünya Kupası Elemeleri maçında Arjantin'e 4-1 mağlup olan Brezilya'da Teknik Direktör Dorival Junior'ın görevine son verilmesinin ardından yaşandı. Junior'ın yerine ise Real Madrid'in teknik patronu Carlo Ancelotti ve Al-Hilal'de görev yapan Jorge Jesus'un adları geçiyordu. Jesus transferinin gerçekleşmesi durumunda, Brezilya Futbol Konfederasyonu, Jorge Jesus için Suudi kulübe 2,5 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyecek

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Haberler.com / Numan Darğın - Spor
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