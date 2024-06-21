Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt
Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Jayden Oosterwolde ile ilgilendiği iddialarına Oosterwolde'den yanıt geldi. Hollandalı futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ''asla'' ifadesini kullanarak bu iddiaları yalanladı. Oosterwolde, paylaşımında ayrıca RAMS Park'ta yaptığı gol sevincini de kullandı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın Jayden Oosterwolde ile ilgilendiğine dair çıkan haberler üzerine Hollandalı futbolcudan flaş bir paylaşım geldi.
"ASLA"
Oosterwolde paylaşımında "asla" ifadesini kullandı. Oosterwolde yaptığı paylaşıma RAMS Park'ta yaptığı gol sevincini de ekledi.
İşte o paylaşımlar;