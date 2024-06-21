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Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt

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Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Jayden Oosterwolde ile ilgilendiği iddialarına Oosterwolde'den yanıt geldi. Hollandalı futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ''asla'' ifadesini kullanarak bu iddiaları yalanladı. Oosterwolde, paylaşımında ayrıca RAMS Park'ta yaptığı gol sevincini de kullandı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Jayden Oosterwolde ile ilgilendiğine dair çıkan haberler üzerine Hollandalı futbolcudan flaş bir paylaşım geldi.

"ASLA"

Oosterwolde paylaşımında "asla" ifadesini kullandı. Oosterwolde yaptığı paylaşıma RAMS Park'ta yaptığı gol sevincini de ekledi.

İşte o paylaşımlar;

Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt

Jayden Oosterwolde'den Galatasaray iddialarına bomba yanıt

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

Sosyal Medya Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (8)

Mustapha Kose:

resmi teklif gelsin koşa koşa gider . tek şampiyon alaçağı takım GS

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Veysel null:

Davinson,Abdülkerim, Nelsson gibi profesyonel starlar varken Galatasaray bu amatörü neden istesin? Bir de kendi kendine tribe girmiş. GS febe den bir defansci alırsa sadece Ferdi yi alır gerisi amatör

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Timur Bal:

sanki Galatasaray seni çok istiyor du yazmış Never ??????

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Mehmet Gümüş:

Ne ne ne ASLA geç kalmıycam ve gidecem mi demiş:) :)

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Zeki Anti:

fenerlilerin kendini sevindirme şekli bu olsa gerek, bunu ne isteyen var ne de soran ama kendi kendine gelin güvey olabiliyor..

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Sinan Meydan:

Derken yorum yazanların sadece cinconlu olduğunu görmek :))

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Veysel null:

Sinan meydan yoruma GS liler yazacak neden biliyor musun? Amatöre amatör olduğunu hatırlatmazsan kendini efsane sanar. Bu yüzden amatöre amatör olduğunu unutturmayacaksın. hahahahahaa

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Abdullah KARAMAN:

Never say never. Everything can be better.

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