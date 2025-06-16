Jandarma'nın 186. Kuruluş Yıldönümü Binicilik Yarışlarıyla Kutlandı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümü, Ankara'da düzenlenen Martı Tag Binicilik Kupası etkinliği ile kutlandı. Yarışmalara TSK, Jandarma Atlı Birlikleri ve Atlı Polis Ekipleri katıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 186. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen Martı Tag Binicilik Kupası ile kutlandı.
Ankara Ahal Teke Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, yarışlara,
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Atlı Birlikleri (JAKEM) ve Atlı Polis Ekipleri (APEM) binicilik takımları katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahal Teke Atlı Spor Kulübü Başkanı Şahap Gürsoy, Türk insanının dünyada atla anıldığını belirtti.
Yarışların iki gün sürdüğünü ve etkinliğe 110 sporcunun katıldığını aktaran Gürsoy, "Türk askerinin, jandarmanın atlı sporlarında var olması çok önemli. Katılım çok güzel oldu. Ana sponsorumuza da çok teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Martı İleri Teknoloji CEO'su Oğuz Alper Öktem ise çok özel bir organizasyonda yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.
"Jandarma bizim için önemli bir kuruluş" diyen Öktem, şunları kaydetti:
"Osmanlı'yı ve Türkiye Cumhuriyetini görmüş bir kuruluş. Ülkemizdeki en köklü kurumlarındadır. Atı evcilleştirmiş, atın sırtında yüksekmiş bir milletiz. Jandarmayla atın bir araya geldiği yerde sponsor olmak bizim için bir gurur. Şirketim adına hem Şahap başkana hem de organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum. Martıyla jandarmayı yan yana görmek büyük mutluluk."
Organizasyonda birinci olan biniciler ve kategorileri şöyle:
Yeni Biniciler 45 santimetre: Zoe Naila Trippet
PL3 Kat Biniciler 45 santimetre: Nil Ece Candemir
PL4 Kat Biniciler 45 santimetre: Defne Turasan
PL3, PL4, PL5 Yeni Biniciler 50 santimetre: Alya Gökçe Arı
PL4, PL5 Yeni Biniciler 65 santimetre: Ali Emre Sert
PL4, PL5 Yıldız-Genç-Yetişkin 65 santimetre: Mehmet Candan
PL3 Kat Biniciler 65 santimetre: Melis Ela Candemir
PL4, PL5 Yeni Biniciler 70 santimetre: Aleyna Yıldırım
PL4 Kat Biniciler 70 santimetre: Defne Turasan
Yeni Biniciler 85 santimetre: Seda Özcan
Yeni Biniciler Yıldız-Genç-Yetişkin 85 santimetre: Hasan Kızılbuğa
Yeni Biniciler 90 santimetre: Oğuzhan Aslan
Tecrübeli Biniciler 90 santimetre: Eren Evrim Arslan
Yeni Biniciler 100 santimetre: Elif Öztürk
Yeni Biniciler Yıldız-Genç-Yetişkin 100 santimetre: Yiğit Berat Erkut
Yeni Biniciler 105 santimetre: Enes Kakaşçı
Tecrübeli Biniciler 105 santimetre: Tanem Şengünler
Genç, Yetişkin ve Profesyonel Biniciler 120 santimetre: Cankat Özdeş
Genç, Yetişkin ve Profesyonel Biniciler 125 santimetre: Erdal Altan