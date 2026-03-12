Haberler

Jake Paul Trump'ı öve öve bitiremedi: Savaştan asla geri adım atmayız

ABD'li sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği mitinge katıldı. Paul, miting sırasında Trump'a destek veren ifadeler kullandı ve 'Trump bana cesareti öğretti, bir savaştan asla geri adım atmayız.' dedi. Jake Paul'un bu sözleri mitinge katılan kalabalıktan büyük destek aldı.

ABD'li sosyal medya fenomeni ve boksör Jake Paul, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzenlediği mitinge katıldı. Paul'un mitingde yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"TRUMP BANA CESARETİ ÖĞRETTİ"

Miting sırasında konuşan Jake Paul, Donald Trump'a destek veren ifadeler kullandı. Ünlü isim, Trump'ın kendisine cesareti öğrettiğini söyledi.

Paul konuşmasında, "Bay Trump bana cesareti öğretti. Bir savaştan asla geri adım atmayız." ifadelerini kullandı. Jake Paul'un sözleri mitinge katılan kalabalıktan büyük destek aldı.

MSB: İncirlik bir Türk üssüdür

Bu mesaj kime? MSB, İncirlik'le ilgili tartışmalara noktayı koydu
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Trump işi görmüş. Yakında biter gibime geliyor. Bu Epstein ve İran onu yıpratmış belli ki. O kayığa binilmiş bir r kere.

