Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen golcü oyuncu Jackson Muleka, Konyaspor'a imza atmak üzere Konya'ya geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, bir dönem Süper Lig'de Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen, son olarak Al-Kholood'da forma giyen 26 yaşındaki hücum oyuncusu Jackson Muleka'yı Konya'ya getirdi.

'ÇOK MUTLU HİSSEDİYORUM'

Akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na gelen Muleka, burada olduğu için çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Taraftarımızın karşısında çok mutlu hissediyorum. Konyaspor'a katkı sağlamayı dört gözle bekliyorum. Gerçekten güzel bir şehre, mükemmel bir takıma geldim, bunun farkındayım" dedi.

RESMİ İMZAYI ATACAK

Muleka, havalimanında kendisini bekleyen Yeşil-beyazlı taraftarları selamlayıp, üçlü çektirdikten sonra araçla alandan ayrıldı. 26 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

TÜRKİYE PERFORMANSI

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa formasıyla 14 maça çıkan Muleka, 12 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Deneyimli golcü Beşiktaş'ta ise takımına 80 maçta 15 gol ve 3 asistlik skor katkısında bulundu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
