İZVAK mali genel kurulu yaptı

İZMİR (DHA) - İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) olağan mali genel kurulunda Ali Erten başkanlığındaki yönetimin faaliyet ve denetim kurulu raporları, tüm üyelerin oy birliği ve alkışlarla ibra edildi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki genel kurula İZVAK yönetim kurulunun yanı sıra çok sayıda mütevelli heyet üyesi katıldı. Kongre divan kurulu Çağatay Akar, Remzi Noyan Uluğ ve Doğan Mutlu'dan oluşurken, İZVAK'ın 2022 yılı bütçesi 370 bin TL olarak açıklandı. 2022 yılı için hazırlanan tahmini bütçede ve 2021 yılı yıl harcamalarında personel, kira, ulaşım, temsil ve ağırlama gibi giderlerin olmaması dikkati çekti.

TÜRFAD Türkiye Futbol Adamları Derneği İzmir Şube Başkanı Bahri Vreskala da kuruluşunda görev aldığı vakfın bugünlere gelmesinden ve başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen yönetim kuruluna ve destek verenlere teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor