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İzmit Belediyespor Süper Lig'e yükseldi

İzmit Belediyespor Süper Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisi 5. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisi 5. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Mehmet Ozan Çakar xx, Uygar Kurt xx, Nihat Kara xx

İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 6, Eda Şahin xx 5, Deniz Aygül xx 7, Büşra Akgün x, Asiah Monet Jones xxx 16, Candide Öztürk xx 6, Ezgi Manlacı xx 7, Nuran Tutsak x, Betül Pehlivan xxx 10

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş xxx 11, Çisem İncel x 4, Betül Kutlu x 2, Özge Gonzalez xx 5, Ceyda Necmiye Bekar x 2, Egesu Kurtyemez x 2, Mikayla Amari Cowling xxx 21, Seda Tabakçı xxx 9, Sevgi Güleç xx

Başantrenör: Mithat Özciğer

1. Periyot: 12-11 (İzmit Belediyespor lehine)

İlk Yarı: 25-25

3. Periyot: 37-42 (Antalya Güneşi lehine) - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Alanya Belediyespor Antalya Kocaeli Spor Haberler

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