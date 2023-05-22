İzmit Belediyespor Süper Lig'e yükseldi
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisi 5. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin play-off final serisi 5. maçında İzmit Belediyespor, Alanya Belediyespor Antalya Güneşi'ni 57-56 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Mehmet Ozan Çakar xx, Uygar Kurt xx, Nihat Kara xx
İzmit Belediyespor: Senay Zeybek xx 6, Eda Şahin xx 5, Deniz Aygül xx 7, Büşra Akgün x, Asiah Monet Jones xxx 16, Candide Öztürk xx 6, Ezgi Manlacı xx 7, Nuran Tutsak x, Betül Pehlivan xxx 10
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Alanya Belediyespor Antalya Güneşi GSK: Özge Karataş xxx 11, Çisem İncel x 4, Betül Kutlu x 2, Özge Gonzalez xx 5, Ceyda Necmiye Bekar x 2, Egesu Kurtyemez x 2, Mikayla Amari Cowling xxx 21, Seda Tabakçı xxx 9, Sevgi Güleç xx
Başantrenör: Mithat Özciğer
1. Periyot: 12-11 (İzmit Belediyespor lehine)
İlk Yarı: 25-25
3. Periyot: 37-42 (Antalya Güneşi lehine) - KOCAELİ