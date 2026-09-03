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İzmirli cimnastikçilerden Akdeniz Oyunları'nda madalya yağmuru

İzmirli cimnastikçilerden Akdeniz Oyunları'nda madalya yağmuru
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İtalya'daki 20. Akdeniz Oyunları'nda İzmirli sporcular büyük başarı gösterdi. Mehmet Ayberk Koşak altın, Ferhat Arıcan bronz, İsmail Nezir ise 400 metre engellide gümüş madalya kazandı. Göztepe Kulübü sporcuları tebrik etti.

İTALYA'da gerçekleştirilen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda İzmirli cimnastikçiler madalyalara ambargo koydu. Taranto kentindeki organizasyonda Göztepeli sporcular Mehmet Ayberk Koşak altın, Ferhat Arcın da bronz madalyanın sahibi oldu. İzmirli sporcu İsmail Nezir ise erkekler 400 metre engelli finalinde 49,01'lik derecesiyle gümüş madalya taktı. Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada sporcular tebrik edildi.

Açıklamada, "Sizinle gurur duyuyoruz. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcularımız Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koçak ve Mert Efe Kılıçer'den toplam 5 madalya. Milli takımımızda takım kategorisinde şampiyonluğa ulaşan üç sporcumuz da altın madalyanın sahibi olurken, Mehmet Ayber Koşak halka aletinde gösterdiği performansla Akdeniz Oyunları Şampiyonu oldu. Ferhak Arıcan ise kulplu beygir finalinde bronz madayla kazanarak kürsüde yerini aldı. Akdeniz'de kürsü yine bizim çocukların. Sporcularımızı ve tüm milli kafilemizi tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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