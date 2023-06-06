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İzmir Valilik Kupası Yelken Yarışları Tamamlandı

İzmir Valilik Kupası Yelken Yarışları Tamamlandı

Spor Haberleri

Türkiye Yelken Federasyonu İzmir Valilik Kupası Yelken Yarışları, Foça parkurunda yapıldı. Toplam 3 gün süren yarışlarda sporcular kıyasıya yarışırken, denizde seyrine doyulmaz güzel görüntüler oluştu. Türkiye şampiyonları ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmiş sporcuların da katıldığı yarışlar sonunda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarla ödüllendirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu İzmir Valilik Kupası Yelken Yarışları, Foça parkurunda yapıldı. Toplam 3 gün süren yarışlarda sporcular kıyasıya yarışırken, denizde seyrine doyulmaz güzel görüntüler oluştu. Türkiye şampiyonları ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmiş sporcuların da katıldığı yarışlar sonunda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarla ödüllendirildi.

2-4 Haziran tarihleri arasında 11 kulüpten 160 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye girenlere ödülleri Foça Kaymakamı Mehmet Türköz, TYF Asbaşkanı Hakan Yenigün, Gençlik ve Spor Şube Müdürü Enver Yılmaz, TYF Yönetim Kurulu üyesi Murat Şener ve Foça Belediyesi Başkan Yardımcısı Sevilay Altun ve diğer yetkililerin katıldığı törenle verildi.

- Foça

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Seyfi Gül - Spor

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