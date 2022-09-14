İzmir haberi... Ziraat Türkiye Kupası: Bergama Belediyespor: 1 Karşıyaka: 2 Spor Haberleri İzmir haber: Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Bergama Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Stat: Bergama 14 Eylül Hakemler: Tunç Özdemir xx, Şefik Öner xx, Mustafa Kırbaş xx Bergama Belediyespor: Emir Akay x, Kağan Topçu xx, Mert Arabacı xx, Fırat Arslan xx, İbrahim Şirin x (Tahir Bölgebaşı dk. 66 x), Mehmet Soyarslan xx, Emre Özer x (Berke Kayar dk. 66 x), Ahmet Karaman x (Bekir Can Sönmez dk. 57 x), Efe Taylan Altunkara x (Atalay Yıldırım dk. 76 x), Semih Emir Erdoğan xx, Tuğcan Alp Öztürk x (İsmail Kulet dk. 76 x) Yedekler: Serhat Ayriç, Yunus Teke Teknik Direktör: Fatih Çardak Karşıyaka : Enes Kalyoncu xx, Aykut Çolakoğlu xx (Ertuğrul Sancaktutan dk. 68 x), Cenk Özbey xxx, Emre Gemici xx, Caner Cengiz xxx, Kerem Pala xxx, Burak Karapınar xx (Mertcan Koç dk. 87 ?), Polat Abay xx, İhsan Furkan Deniz xx (Namık Barış Çelik dk. 60 x), Fatih Ergen xx (Recep Türköz dk. 68 x), Taha Yeşilbaş xx (Mustafa Durgun dk. 60 x) Yedekler: Erdoğan Açar, Ferdi Burgaz Teknik Direktör: Erman Güraçar Gol: Fatih Ergen (dk. 8), Kerem Pala (dk. 17) (Karşıyaka), Kağan Topçu (dk. 84) (Bergama Belediyespor) Sarı kart: İhsan Furkan Deniz (Karşıyaka) - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Bergama Belediyespor Türkiye Kupası Karşıyaka Bergama Spor Haberler

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