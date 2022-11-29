İzmir derbisinde suratına havai fişek isabet eden taraftarla ilgili kahreden ihtimal: Bir daha konuşamayabilir

İzmir'de geçtiğimiz günlerde çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay derbisinde suratına havai fişek isabet eden Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'la ilgili kahreden bir bilgi ortaya çıktı. Göztepe taraftar grubu tarafından paylaşılan gönderide Çakır'ın soluk borusunun parçalandığı ve bir daha konuşamama ihtimali olduğu belirtildi.

İzmir'de önceki günlerde oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle "utanç maçı" olarak tarihe geçen Göztepe- Altay maçında suratına havai fişek isabet eden Göztepeli taraftar, ağır şekilde yaralandı. Mehmet Çakır sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır, hemen ameliyata alındı.

SON DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTILAR

Mehmet Çakır'ın son durumu hakkında Göztepe taraftar grubundan açıklama geldi. Taraftalar tarafından hastanede alınan bilgiye göre Çakır'ın soluk borusunun parçalandığı ve bir daha konuşamama ihtimali olduğu belirtildi.

"SOLUK BORUSU PARÇALANDI"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yüzüne fişek isabet eden taraftarımız Mehmet Çakır'ın yüzüne estetik operasyon yapılmış olup ciğerlerinde ve soluk borusunda hasar tespit edilmiştir. Ciğerlerinde gaz birikmiş ve soluk borusu parçalanmıştır. Ayrıca vücudunda kırıklar olduğu ve dilinin damağının dikildiğibir daha konuşamayacağı ihtimali bilgisi tarafımıza iletilmiştir."

NELER YAŞANMIŞTI?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatmış, yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmuş, daha sonra müsabaka tatil edilmişti.