İzmir Derbisi: Altay ve Karşıyaka 7 Yıl Sonra Karşılaşacak

İZMİR'in en köklü iki spor kulübü Altay ve Karşıyaka, bir asrı aşan tarihi rekabette 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yarın 7 yıl sonra karşı karşıya gelecek. 19 sene sonra ilk kez Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın ev sahipliği yapacağı İzmir derbisi saat 19.00'da başlayacak. Maçta konuk Karşıyaka taraftarlarına misafir kale arkası tribünde 650 kişilik yer ayrılırken, biletler yeşil-kırmızılılara ev sahibi Altay yönetiminden jest olarak 35.5 TL'den satıldı. Ev sahibi Altay taraftarları için maraton tribün bilet fiyatı 35 TL, numaralı tribün 240 TL, VIP A ve C 750 TL, VIP B 1250 TL olarak açıklanmıştı.

Ezeli rekabetleri 100 yılı geride bırakan 113 senelik Karşıyaka ve 111 senelik Altay, seneler boyunca Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig'de karşı karşıya geldikten sonra tarihlerinde ilk defa 3'üncü Lig'de rakip olacak. İki köklü takım, son olarak 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de karşılaştı. Karşıyaka, 8 Nisan 2018'de oynanan o derbiyi 2-1 kazanmasına rağmen sezon sonunda küme düşüp 7 yıldır bir daha çıkamazken, o sezon 2'nci Lig'de şampiyon olan Altay, 2021'de Süper Lig'e yükselmesine rağmen transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla üst üste küme düşerek 3'üncü Lig'e geriledi. İki ekip Alsancak Stadı'nda ise en son 2006'da derbi oynadı.

BİRİ ŞAN BİRİ CAN DERDİNDE

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon Karşıyaka 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderlik koltuğunda otururken, ilk galibiyetini geçen hafta alabilen Altay düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Konuk Karşıyaka derbiyi kazanıp hem liderliğini sürdürmeye hem de geçen sezon başında yakaladığı ilk 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik serisini egale etmeye çalışacak.

Son 4 yıldır transfer yasağı yüzünden takviye yapamayan, bu süreçte paraşütsüz Süper Lig'den 3'üncü Lig'e kadar gerileyip amatör kümenin eşiğine gelen siyah-beyazlılar derbiye can derdiyle çıkacak. İki takım daha önce resmi maçlarda 55 kez karşı karşıya gelirken, bu derbilerin 26'sını Altay, 11'ini Karşıyaka kazandı, 18 maç ise berabere bitti.

YUSUF ŞİMŞEK VE MURAT ULUÇ ESKİ TAKIMLARINA RAKİP

Amatör lige düşme korkusu yaşayan Altay'da teknik direktör Yusuf Şimşek, kariyerinde iki farklı dönemde derbideki rakipleri Karşıyaka'yı çalıştırdı. Eski takımına ilk kez İzmir derbisinde rakip olacak Şimşek, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonları ile 2015-2016'nın ikinci yarısında aralıklı olarak Karşıyaka'da görev yaptı. Futbolu 2019'da bıraktıktan sonra kulübünün transfer yasağı yüzünden 2022'de sahalara dönen 44.5 yaşındaki aktif en yaşlı profesyonel Türk futbolcusu Altaylı Murat Uluç ise, jübile yaptığı dönemde 2021-2022 sezonunda Karşıyaka'da antrenörlük yapmıştı. Murat Uluç, sahadaki 7 yıl önce 8 Nisan 2018'de oynanan son Altay-Karşıyaka derbisinde forma giyen tek futbolcu da olacak. Daha önce Play-Off maçlarında birbirlerine destek veren iki ezeli rakip taraftarı derbi öncesi dostluk mesajları paylaşmıştı.