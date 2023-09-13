İzmir'deki olaylı derbi davasında tutuklu sanık tutukluluk halinin devamına karar verildi

İZMİR'de, Göztepe ile Altay takımları arasında oynanan olaylı derbiye ilişkin 23 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında tutuklu tek sanık Furkan Ersanlı, olayın kaza sonucu yaşandığını öne sürerek, "10 aydır bu nedenle cezaevindeyim. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu. Kazaya ben de çok üzüldüm. Evin tek erkeğiyim, bu nedenle çalışmam gerekiyor. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi. Mahkeme, Ersanlı'nın tutukluluk halinin devamına ve işaret fişeğiyle yaralanan taraftar Mehmet Çakır'a ait adli tıp raporunun beklemesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe ve Altay arasında, geçen yıl 27 Kasım'da oynanan derbide, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle, Göztepeli taraftar Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu. Olaylar nedeniyle maç tatil edildi.

Derbi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Nihat Aydın ile Altay tribünlerindeki Furkan Ersanlı, D.D., K.E., E.Y., H.Ç., M.E.K., A.G., H.K., M.Y., S.H., Ç.K., E.E., A.B., Ş.P., Ö.U., Ü.T., T.G., G.A.A. ve E.K. tutuklandı. U.M.K., F.Ö., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaleci Ozan Evrim Özenç'e korner direğiyle saldıran Mehmet Nihat Aydın hakkında, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), olaylar nedeniyle her 2 takımı da hükmen mağlup saydı.

Soruşturmanın ardından diğer şüpheliler hakkında da İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede savcı, Furkan Ersanlı'nın tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. Ersanlı için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istedi.

ERSANLI HARİÇ TÜM SANIKLAR ADLİ KONTROLLE SERBEST

Savcı, diğer sanıkların ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Öte yandan sanıkların 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından da cezalandırılmaları istendi. Geride kalan süreçte Furkan Ersanlı hariç tüm sanıklar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Sanıkların yargılanmalarına bugün İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ersanlı'nın yanı sıra tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmada tribünde işaret fişeğiyle yaralanan Mehmet Çakır'ın avukatı, olayda hedefin Göztepeli taraftarlar olduğunu, fişeğin etkili mesafede olması nedeniyle eylemin sonucunun muhakkak olduğunu, bu nedenle de yaralanmanın gerçekleştiğini, olaydan sonra sanığın üstünü değiştirmesinin ise eylemi kasıtlı yaptığını ortaya koyduğunu söyledi. Sanık Furkan Ersanlı'nın avukatı da dünyanın her yerinde stada havai fişek ve meşale sokulabildiğini, bunun için istenilen cezanın 6222 Sayılı Kanun ile belli olduğunu söyledi. Ersanlı'nın avukatı, müvekkilinin maçı izleme amacıyla stada gittiğini, Göztepe taraftarları ile herhangi bir sorununun bulunmadığını, bu nedenle doğrudan bir kastla eylemin gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını belirtip, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Tutuklu sanık Furkan Ersanlı, olayın bir kaza sonucu yaşandığını belirtip, "10 aydır bu nedenle cezaevindeyim. Benim ve ailemin psikolojisi bozuldu. Kazaya ben de çok üzüldüm. Evin tek erkeğiyim, bu nedenle çalışmam gerekiyor. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve Mehmet Çakır'a ait adli tıp raporunun beklemesine karar vererek duruşmayı erteledi.