İzmir'de Yaz Spor Okulları Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yarın başlayacak yaz spor okullarıyla 16 ayrı tesiste 30 bin çocuğa eğitim verilmesi hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in spora erişimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında faaliyet gösteren spor okulları, yarın kapılarını açıyor. Okullar, 16 ayrı tesiste Basketbol, jimnastik, voleybol, futbol, tekvando, judo, tenis, satranç, step-aerobik, pilates, zumba, sağlıklı yaşam, kano, zeka oyunları, temel hareket eğitimi, yüzme, su topu, masa tenisi, dans, güreş, futsal, badminton ve kondisyon branşlarında hizmet verecek.

YÜZME BİLMEYEN ÇOCUKLAR EĞİTİM ALACAK

Eğitim tesislerine ek olarak Celal Atik Yüzme Havuzu ve İzmir Marina tesisleri de yüzme eğitimlerine açılacak. "Yüzme bilmeyen kalmasın" sloganıyla muhtarlıklar ve dayanışma merkezleriyle yürütülen projelerle yüzme bilmeyen çocuklar İzmir Marina'da eğitim alabilecek. Su sporlarını teşvik etmek için ise Konak'ta iki yerde olmak üzere Bornova, Buca, Menemen, Kiraz ve Beydağ'ın dezavantajlı mahallelerinde portatif havuzlar kurulacak.

YETİŞKİNLER DE UNUTULMADI

Evka-4 Naim Süleymanoğlu, Çiçek Halı Saha'da futbol, Çırpı Çok Amaçlı Spor Salonu'nda badminton, voleybol, futsal, Basketbol, Asarlık Çok Amaçlı Spor Salonu'nda badminton, Beydağ Spor Salonu'nda hareket eğitim, futbol ve voleybol; 'Her Alanda, Her Yaşta Spor' projesi kapsamında üç farklı alanda yetişkinlere step-aerobik, zumba, sağlıklı yaşam, Uzundere Can Çağnay Spor Salonu'nda güreş, Celal Atik Spor Salonu'nda özel öğrencilere basketbol eğitimleri ücretsiz sunulacak.