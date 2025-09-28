İzmir'de Uluslararası MW Phokaia Yelken Şenliği Gerçekleşti

İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen MW Phokaia Yelken Şenliği, Ege Denizi'ndeki Midilli ve Sakız adalarından sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliğinden (ETİK) yapılan açıklamaya göre etkinlikte 55 yelkenli ile 400 yelkenci buluştu.

Urla, Çeşme, Foça, Yenifoça, Çandarlı ve Midilli'den hareket eden teknelerin Karaburun açıklarında toplanmasıyla başlayan organizasyonda yelkenliler, Foça'nın Orak Adası ve Foça limanı önlerinde demirledi.

Etkinlik komitesi başkanı ve Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, ödül töreninde yaptı konuşmada, geçen yıl ulusal ölçekte düzenlenen şenliğin bu yıl uluslararası boyut kazandığını söyledi.

Foça'nın tarihi ve rüzgarının önemine dikkati çeken Aydın, "Biz tarihimiz ve rüzgarımızla Foça'yı tüm dünyaya açmak istiyoruz. Bu anlamda şenliğin uluslararası bir aşamaya gelmesi bizim için oldukça sevindirici. Rüzgarlar sadece yelkenleri doldurmuyor. Arkadaşlığı, sevgiyi, dostluğu da bir araya getiriyor. Biz bu şenliğin doğayla uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesinden çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Törende plaketlerin verilmesinin ardından sanatçı Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars orkestrası sahne aldı.