İzmir'de Kadın Voleybol Takımları 'Karma Takım' ile Kurtuluş Gününü Kutladı

İzmir'de Kadın Voleybol Takımları 'Karma Takım' ile Kurtuluş Gününü Kutladı
İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kadın voleybol takımları, 'Tek Ruh, Tek Takım, 9 Eylül' sloganıyla sahaya çıkarak dostluk maçı yaptı. Etkinlik, Türk bayrağı ve Atatürk'ün resmi eşliğinde gerçekleştirildi.

İzmir'deki kadın voleybol takımları, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla "karma takımla" sahaya çıktı.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo ev sahipliğinde Altınordu, Aras Kargo, Arkas, Göztepe ve Karşıyaka spor kulüpleri kadın voleybol takımları, "Tek Ruh, Tek Takım, 9 Eylül" sloganıyla Atatürk Voleybol Salonu'nda bir araya geldi.

Parkede, Türk bayrağı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini açan sporcular, daha sonra saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Etkinlik öncesi konuşma yapan Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, kentin farklı renklerini aynı sahada buluşturduklarını söyledi.

Takımların başantrenörleri de birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından 5 kulüpten oyuncular, 2 takımla sahaya çıktı ve dostluk maçı yaptı.

Eski milli voleybolcu Neslihan Demir de karma takımda oynadı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
