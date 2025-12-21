Haberler

Kadın futbolunda dostluk buluşması

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde Renkli Kramponlar Kadın Futbol Takımı ile Gömeç Mithatpaşa Mahallesi Kadın Futbol Takımı arasında gerçekleştirilen dostluk maçı, kadın futbolunun yaygınlaşmasına katkı sağladı. Maç sonrasında oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.

İZMİR'in Konak ilçesinde, Renkli Kramponlar Kadın Futbol Takımı ile Gömeç Mithatpaşa Mahallesi Kadın Futbol Takımı arasında dostluk maçı oynandı. Konak ilçesinde bulunan Kültürpark Halı Sahası'nda Renkli Kramponlar Kadın Futbol Takımı ile Gömeç Mithatpaşa Mahallesi Kadın Futbol Takımı dostluk maçında karşı karşıya geldi. Daha önce Balıkesir Gömeç'te oynanan karşılaşmanın ardından bu kez İzmir'de ev sahipliği yapan Renkli Kramponlar Kadın Futbol Takımı, Gömeç Mithatpaşa Mahallesi Kadın Futbol Takımı'nı ağırladı.

Tamamı gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyetlerini sürdüren ve uzun yıllardır İzmir'de kadın futboluna katkı sunan Renkli Kramponlar Kadın Futbol Takımı ile Gömeç Mithatpaşa Mahallesi Kadın Futbol Takımı arasında oynanan karşılaşma dostluk atmosferinde geçti. Maçı izleyen İzmir Pozitif Mali Müşavirler Grubu üyeleri ve vatandaşlar, tribünden İzmir takımını destekledi. Renkli Kramponlar Kadın Futbol Takımı Sorumlusu Feride Sökmen ise karşılaşmanın kadın futbolunun yaygınlaşmasına katkı sunduğunu belirterek, kadınların sporda daha görünür olmasının önemine dikkat çekti. Mücadele, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, maçın ardından iki takım sporcuları hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500

