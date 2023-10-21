İzmir'de Granfondo Yol Bisiklet Yarışı Yarın Başlıyor

Türkiye'nin en büyük amatör yol bisiklet yarışı Granfondo serisinin üçüncü ve 2023 yılının son etabı yarın İzmir'de yapılacak. İstanbul ve Ankara etaplarından sonra İzmir üçüncü kez bu yarışa ev sahibi olacak.

İZMİR,

Türkiye'nin en büyük amatör yol bisiklet yarışı Granfondo serisinin üçüncü ve 2023 yılının son etabı yarın İzmir'de yapılacak.

İstanbul ve Ankara etaplarından sonra İzmir üçüncü kez bu yarışa ev sahibi olacak. Farklı yaş ve kategorilerdeki amatör yol bisikletçilerini bir araya getiren seri Konak Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Organizasyonda 59.5 kilometrelik kısa parkur Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova ilçelerinden geçecek. 108.4 kilometrelik uzun parkur da yine aynı noktadan start alıp Urla, Bademler Köyü, Güzelbahçe, Narlıdere ve Balçova güzergahından gidecek. Yarışta paralimpik ve iki kişilik takımların yarıştığı tandem kategorileri de olacak. Yarışın geçtiği yollar trafiğe kapatılacak.