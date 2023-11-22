İzmir'de Futbolcu Ölümü Davasında Cezalar Değişti

İzmir'de yaşanan kazada futbolcu Melih Vardar'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak verilen cezaların istinaf mahkemesinde değiştiği açıklandı. Sanık Ahmet Birol Aydınhan'ın cezası 5 yıl 8 ay hapis olarak belirlendi.

Urla ilçesinde 14 Ağustos 2020'de, Urla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Birol Aydınhan yönetimindeki otomobil, TFF 3'üncü Lig 3'üncü gruptaki Somaspor'da forma giyen futbolcu Melih Vardar (27) ile ağabeyi Semih Vardar'ın (31) bulunduğu elektrikli bisiklete çarptı. Kazada Melih Vardar yaşamını yitirdi, elektrikli bisikleti kullanan Semih Vardar yaralandı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, hazırlanan bilirkişi raporunda Aydınhan'ın, kazaya tam ve asli kusurlu olarak sebebiyet verdiği belirtildi. Bunun üzerine tutuklanan Aydınhan, 1 ay sonra serbest bırakıldı. Kazayla ilgili hazırlanan iddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

AYDINHAN'A 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Kazanın ardından Aydınhan ile Semih Vardar'dan alınan kan örneklerinde, iki tarafın da 1 promil seviyesinin üzerinde alkollü bulundukları iddianamede yer aldı. Savcı, otomobil sürücüsü Aydınhan ve elektrikli bisiklet sürücüsü Semih Vardar'ın, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçunu 2 yıldan 15 yıla kadar bilinçli taksirle işlediklerine kanaat getirip, ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti. İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen şubat ayında görülen davada karar çıktı. Heyet, Aydınhan'a 'iyi hal' indirimi ile 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi, Vardar ise beraat etti.

DOSYA, YARGITAY'A GİTTİ

Vardar ailesinin avukatı Umut Köroğlu'nun itirazı sonrası dosya, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, sanıkları yeniden yargılama kararı verdi. Yerel mahkemenin Aydınhan'a verdiği cezayı az bulan Ceza Dairesi, kararı bozdu. Yeniden yargılama neticesinde Aydınhan, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 5 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Vardar'ın beraat kararı ise onandı. Aydınhan'a verilen ceza, 5 yıldan fazla olduğu için dosya usulen Yargıtay'a gitti.