İzmir'de Derbi Maçında Tribün Terörü: Taraftarlar Arasında Kavga

İzmir'de Altay ile Karşıyaka arasında oynanan 3'üncü Lig derbisinde taraftarlar arasında çıkan kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle son buldu. Bir taraftar, diğerini kesici aletle yaraladı.

İZMİR'de 26 Ekim Pazar akşamı 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Altay ile Karşıyaka arasında oynanan derbi maçta yaşanan tribün terörü taraftar kamerasına yansıdı. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maçın ilk yarısında maraton tribünde yer alan ev sahibi Altaylı taraftarlar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taraftarlar, tekme ve yumruklarla birbirlerine girerken, koltukları ve beraberlerinde getirdikleri bayrakların plastik çubuklarını kırıp birbirlerine fırlattı.

Bu esnada bir taraftar, tekme ve yumruklarla kavga eden taraftarlardan birini 3 kez bacağından belirlenemeyen kesici, delici bir aletle yaraladı. Saldırıyı gerçekleştiren taraftarı tribündeki güvenlik güçleri uzaklaştırdı. Sağ arka baldırından yaralanan taraftar ise spor şube polisi eşliğinde ambulansa götürülüp tedavi edildi. Yaşanan tribün şiddetini karşı tribünde yer alan başka bir taraftar cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada yayınlanıp yayıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
