İzmir'de cimnastik şöleni düzenlendi

İzmir'de yetişip son dönemde Türk cimnastiğine uluslararası alanda altın yıllarını yaşatan cimnastik sporcuları, 32'nci yılını kutlayan Şavkar Cimnastik Kulübü'nün ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı organizasyonda İzmirlilerle bir araya geldi.

Şavkar Cimnastik Kulübü'nün her yaş grubundan sporcuları, Şavkar bünyesinde yetişerek cimnastikte milli gururlarımız olan halkada Dünya ve Avrupa şampiyonları İbrahim Çolak ile Adem Asil, Dünya ve Avrupa ikincisi Ahmet Önder ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılan en genç olimpik sporcu Nazlı Savranbaşı, Halkapınar Spor Salonu'ndaki cimnastik şöleninde buluştu. Organizasyonda Bakan Kasapoğlu'nun konuşmasının ardından sporcular yeteneklerini sergilerken, pop müzik sanatçısı Sinan Akçıl da konser verdi.

"Biz biliyorduk ki sporcu devriminin en önceliği tesistir, altyapıdır. Bugün ülkemiz spor tesislerinde önde gelen ülkelerden. Ülkemizin 81 vilayetinde bu devrimin izlerini görüyoruz. bu devrimin izlerini taşıyan tesislerde şampiyonlar yetişiyor. İzmir'deki cimnastik altyapımızın sonucu ortada. Sporu büyütmek için, sporu güçlendirmek için bundan sonra da sizlerle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülke her alanda devrim ortaya koyan bir ülke. Milli sporcu bursuyla, sporcu merkezleriyle, olimpiyat eğitim merkezleriyle nice şampiyon sporcular çıkaracağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin evlatlarına inanmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin evlatlarına güvenmekten, her türlü imkanı sağlamaktan asla çekinmeyeceğiz."