İzmir'de Arama Kurtarma Dernekleri Motivasyon Kampı Gerçekleştirildi

Merkezi İzmir'de bulunan Toplum ve Afet Ekipleri Haberleşme Arama Kurtarma Derneği (TAFHAD) öncülüğünde Spil Dağı Milli Parkı'nda, "2023 Arama Kurtarma Dernekleri Motivasyon Kampı" gerçekleştirildi. Kampa, Manisa ve İzmir'den çok sayıda sivil arama kurtarma derneği katıldı.

Spil Dağı Milli Parkı içerisinde Atalanı mevkiinde 3 gün süren ve AFAD İzmir İl Müdürlüğü'nün destek verdiği kamp süresince katılımcılara eğitmenler tarafından afetlerde telsiz kullanımının önemi, telsiz kullanım konuları ile uygulamalı olarak kurtarma eğitimleri verildi. Kampta çeşitli ödüllü yarışmalar da düzenlendi. TAFHAD Başkanı Murat Gülebastı, yaşanabilecek bir afette neler yapılması gerektiğini hatırlatmak amacıyla böyle bir kamp gerçekleştirdiklerini söyledi. Gülebastı, "Sivil toplum kuruluşlarının nasıl bir faydası olabilir, enkaz üstü çalışmalarda afet yardımı hakkında bilgilendirme niyetli motivasyon kampı yaptık. Buradaki hedefimiz, deprem anında ilk 72 saat çok önemli. Afete yakın olanların enkaza eğitimli bir şekilde girip, en azından kurtarabildiği kadar can kurtarmasını sağlamayı hedefliyoruz. Afetlerde STK'lara da büyük görevler düşmektedir. Biz İzmir'liyiz ve İzmir'de yaşıyoruz. İzmir bir fay hattı üzerinde kurulu bir ilimiz. Her zaman depremle karşı karşıyayız. Ne zaman ne olacağı belli değil. Deprem hiç unutulmaması gereken konulardan olduğu için bizler de sürekli bilgilerimizi güncel tutmak istiyoruz" dedi. - MANİSA