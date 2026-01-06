Haberler

İzmir Çoruhlu FK, Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz'ü kadrosuna kattı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde tanınmış futbolcular Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz'ü transfer etti. Yasin Öztekin, Galatasaray ve Trabzonspor gibi takımlarda oynamış bir futbolcu olarak dikkat çekiyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ara transfer döneminde futbolseverlerin Galatasaray ve Trabzonspor'dan da tanıdığı, İzmir'de daha önce Göztepe ile Bucaspor 1928'in formalarını giyen Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz'ü kadrosuna kattı. 38 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu Yasin sezonun ilk yarısında Yalova FK'da 13 maçta 6 gol attı. Borussia Dortmund altyapısında yetişen Yasin Öztekin, 2014-2018 yılları arasında mücadele ettiği Galatasaray'da 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kıpası ve 2 TFF Süper Kupa kazanmıştı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih ise 12 Bingölspor'da bu sezon 1 maçta oynadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
