İzmir Büyükşehir'den kulüplere 30 milyon TL can suyu

KORONAVİRÜS pandemisi döneminde İzmir'in futbol liglerindeki köklü kulüplerine geçen 2 yılda 28 milyon TL'lik destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl katkı miktarını 30 milyon TL'ye çıkardı. Pandemi şartlarında son iki yılda İzmir'in tanıtımına yönelik reklamlar karşılığında İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) çatısı altındaki kulüplere büyük destek veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde katkıyı büyük oranda artırdı.

Kulüp temsilcileriyle toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe ve İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya, İZVAK Başkan Yardımcısı Fatih Tanfer, Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Menemen spor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Buca spor 1928 Asbaşkanı Mehmet Sevinç, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, Bergama Belediye spor Başkan Vekili Şerif Topal ve İzmir spor Başkanı Nedim Topaloğlu katıldı.

İZVAK çatısı altındaki kulüplerin önceki yıllarda yaptıkları anlaşma gereği profesyonel futbol şubeleri olan kulüpler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek reklam desteğini bulundukları liglere göre paylaşacak. Destekten aslan payını Süper Lig'deki İzmir temsilcileri Göztepe ve Altay alacak. İki kulüp, 30 milyon TL'lik reklam desteğinden 7.7'şer milyon TL alacak. Spor Toto 1'inci Lig'deki Altınordu ve Menemenspor, 3.8'er milyon TL, 2'nci Lig'deki Bucaspor 1928, yaklaşık 3 milyon TL, 3'üncü Lig'deki Karşıyaka ve Bergama Belediyespor da yaklaşık 2 milyon TL alacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor