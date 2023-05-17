İzmir Büyükşehir Belediyespor play-off final serisini eşitledi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nu Yalova'da düzenlediği Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisinin ikinci maçını rakibi Fenerbahçe Göksel Çelik'i 68-61 yenen İzmir Büyükşehir Belediyespor durumu 1-1'e getirdi.

Dinçer Möral, Murat Özden, Ali Yıldırım hakem üçlüsünün yönettiği karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-14 üstün kapatan İzmir Büyükşehir Belediyespor devreye de 32-28'lik avantajla girdi. Üçüncü periyotta daha etkili bir oyun sergileyen Fenerbahçe Göksel Çelik son periyoda 49-48 önde başladı. Son çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Ege temsilciyi mücadeleyi 68-61 kazanarak play-off final seride durumu 1-1'e getirdi. İzmir ekibinde Mahmut Açıkgöz 26 sayı ile mücadelenin en skorer oyuncusu oldu.

Serinin üçüncü maçı 18 Mayıs Perşembe günü 90. Yıl Spor Salonunda 12: 30'da oynanacak kazanan takım Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç'un elinden kupa ve madalyalarını alacak. - YALOVA