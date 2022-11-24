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Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadı

Spor Haberleri

Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadı

Brezilya'nın yıldızı Richarlison, Sırbistan'a attığı golle gündemi altüst etti. Ceza sahası içinde gelen ortayı tek dokunuşla kontrol eden Sambacı, müthiş bir voleyle topu ağlarla buluşturdu. Brezilya, Sırbistan'ı Richarlison'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Richarlison'un attığı gol, turnuva tarihinin en güzel golleri arasına şimdiden girdi. Brezilya'nın Sırbistan'la oynadığı maçta skoru 2-0'a getiren golü atan Richarlison, yaptığı vuruşla izleyenleri hayrete düşürdü.

Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadıVinicius'un ayağının dışıyla attığı pas

ASİST AYRI GÜZEL

Vinicus'un ayağının dışıyla verdiği pası havada kontrol eden Richarlison, kendi ekseninde dönüp vole vuruşu yaptı. Ağlara giden top sonrasında izleyenler olup bitene inanamadı.

Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadı

BREZİLYA, 3 PUANLA BAŞLADI

Richarlison'un attığı golden sonra sosyal medya yıkıldı. Richarlison, dünya basınında manşetleri süsledi. Brezilya, G Grubu'ndaki rakibi Sırbistan'ı Richarlison'un attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Richarlison, yaptığı şovla ülkesini 3 puanla tanıştırdı.

Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadı

Yok artık Richarlison! Dünya Kupası'nda bundan daha güzel bir gol atılmadı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Brezilya Spor Haberler

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