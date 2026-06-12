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Dünya Motosurf Şampiyonası'nda ilk gün serbest antrenman turları tamamlandı

Dünya Motosurf Şampiyonası'nda ilk gün serbest antrenman turları tamamlandı
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İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, ikinci kez Türkiye Motosiklet Federasyonu ev sahipliğinde İzmir Çeşme Şifne'de başladı. 20 ülkeden 93 sporcunun katıldığı şampiyonada serbest antrenman turları tamamlandı. Yarışlar cumartesi ve pazar günleri canlı yayınlanacak.

İzeltaş Dünya Motosurf Şampiyonası, ikinci kez Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun ev sahipliğinde 12-13-14 Haziran 2026 tarihlerinde İzmir'in gözde turizm merkezi Çeşme Şifne'de serbest antrenman turları ilk gününde tamamlandı.

Ege'nin serin sularında düzenlenen uluslararası şampiyonada, Türkiye başta olmak üzere, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, ABD, Kıbrıs, Rusya, Slovakia, Avusturya, Almanya, Belçika, Japonya, Kanada, Kore, Macaristan, İsveç, İsrail, Polonya, Şili, Makao, Kuveyt gibi 20 ülkeden 16'sı Türk toplamda 93 sporcu kıyasıya mücadele ediyor.

Serbest antrenman sonuçları ilk üçe giren sporcuların sıralaması şöyle:

Elite Kadınlar: Birinci Matouskova Eliska, İkinci Zuborova Michaela Sara, Üçüncü Stloukalova Aneta

Elite Erkekler: Birinci Zahorsky Lukas, İkinci Novotny Matyas, Üçüncü Lukscheider Alex

Master Kadınlar: Birinci Lee Eunjin, İkinci Beckmann Jennifer, Üçüncü Vengerova Ekaterina

Master Erkekler: Birinci Kim Down, İkinci tovicek Jiri, Üçüncü Andrews Mark

Stock: Birinci Kolar Adam, İkinci Janoek Adam,Üçüncü Kim Down

Gençler: Birinci Pozdnikova Nela, İkinci Burdova Ellen, Üçüncü Bubnikova Bibiana

Yarışlar cumartesi ve pazar günleri TRT Tabii Spor, D-Smart Smart Spor TV'den canlı olarak yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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