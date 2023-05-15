İYİ Parti'nin Konya'dan aday gösterdiği teknik direktör Ünal Karaman, milletvekili seçildi

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ünal Karaman, İyi Parti'ye katılmıştı. Karaman, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Konya'dan milletvekili olmak için yarıştı.

ÜNAL KARAMAN, MECLİS'E GİRDİ

İyi Parti'nin Konya 1. sıradan aday gösterdiği Ünal Karaman, Meclis'e girdi. Konya'da 126 bin 208 oy alan İYİ Parti 1 milletvekili çıkarabildi.

GÖKHAN ZAN, MİLLETVEKİLİ SEÇİLEMEDİ

AK Parti ve CHP'nin 4'er milletvekili çıkarttığı Hatay'da MHP, TİP ve İYİ Parti 1'er vekil çıkarttı. Böylece İYİ Parti tarafından 2. sıradan aday gösterilen Gökhan Zan, Meclis'e giremedi.