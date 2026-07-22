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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenen İtalya, yarı finale yükseldi. Rakibi Brezilya-Japonya maçının galibi olacak.

Salon: East Asian Games Dome

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

İtalya : Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro (Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Giovannini, Omoruyi)

Hollanda : Van Aalen, Jansen, Baijens, Dambrink, Knollema, Stuut (Hester Jasper, Bongaerts, Van de Vosse, Marrit Jasper, Vos,

Setler: 25-21, 25-16, 25-16

Süre: 80 dakika

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenen İtalya, yarı finale yükseldi.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda İtalya'nın yarı finaldeki rakibi, bugün TSİ 14.30'da oynanacak Brezilya- Japonya maçının galibi olacak. ???????

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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