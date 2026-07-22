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Voleybolda İtalya-Hollanda maçının ardından

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İtalya Kadın Voleybol Milli Takımı, VNL çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Başantrenör Julio Velasco, takımın iyi oynadığını ve yarı finalde Brezilya veya Japonya ile karşılaşacaklarını söyledi.

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi (VNL) çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükselen İtalya Milli Takımının başantrenörü Julio Velasco, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde East Asian Dome'da oynanan müsabaka sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Velasco, Hollanda'nın iyi takım olduğunu ve bunun için endişe duyarak maça çıktıklarını belirterek "Takım olarak çok hızlı oynuyorlar, çok iyi savunmaları ve uzun oyuncuları var. Bu yüzden maçın her bölümünü belli bir seviyede oynamamız gerekiyordu ve bunu başardık. Servislerimiz iyiydi, bloklarımız iyiydi ve blok yaptıklarında arkadaki savunma desteğimiz de iyiydi. Onlar çok iyi savunma yapıyor ama biz de çok iyi savunma yaptık. Bence bu maç, Hollanda'nın kötü oynadığı bir maç değil, İtalya'nın iyi oynadığı bir maçtı." dedi.

Yarı final karşılaşmasının zor geçeceğini dile getiren Velasco, "Çünkü Brezilya ve Japonya çok iyi takımlar ve farklı oyun tarzlarına sahipler. Her ikisi de çok iyi takım ama bu normal, sonuçta geriye kalan en iyi sekizden bahsediyoruz. Bu yüzden sadece sıradaki maçı düşünüyoruz ve buna hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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