İtalya devi paramparça! Milan, Juventus'a göz açtırmadı
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İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, sahasında Juventus'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Tomori ve Diaz kaydetti. Bu sonuçla Juventus 13 puanda kalırken, ligde 8. sıraya geriledi.
Milan ile Juventus, İtalya Serie A'nın 9. haftasında Giuseppe Meazza'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
MILAN RAHAT KAZANDI
Milan'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Fikayo Tomori ve 54. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Mücadeleyi 2-0 kazanan Milan puanını 20'ye yükselterek ligde 3. sıraya yükseldi.
JUVENTUS 8. SIRAYA GERİLEDİ
Son 5 maçında 3. mağlubiyetini alan Allegri yönetiminde Juventus ise 13 puanda kaldı ve ligde 8. sıraya geriledi. Siyah-beyazlılar gelecek hafta derbide Torino ile karşı karşıya gelecek.
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