İtalya devi paramparça! Milan, Juventus'a göz açtırmadı

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, sahasında Juventus'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Tomori ve Diaz kaydetti. Bu sonuçla Juventus 13 puanda kalırken, ligde 8. sıraya geriledi.