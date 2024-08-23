İtalya'dan Türk voleyboluna 'Mükemmeliyet' daveti

- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Filenin Sultanları'nın İtalyan antrenörü Daniele Santarelli, bu yıl ikincisi düzenlenecek "Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni"ne davet edildi

- Avrupa Voleybol Federasyonu Kongresi İtalya'nın Napoli kentinde düzenleniyor

- Kongre öncesinde Mehmet Akif Üstündağ'dan bir dizi temas

NAPOLİ Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'ye İtalya'dan 'mükemmel !' davet geldi.

Türk Voleybolunun bu iki önemli ismi; 21 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek "Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni"ne resmi olarak davet edildi.

Davet; Avrupa Voleybol Federasyonu'nun kongresine evsahipliği yapan İtalya'nın Napoli kentinde yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Federasyonu Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi.

Avrupa voleybolunun kalbinin attığı kongre öncesinde Üstündağ yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi.

Birbirinden önemli isimlerle bir araya gelen Mehmet Akif Üstündağ, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Başkanı Gianfranco Coppola ile de görüştü.

Coppola görüşmede Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın ve başantrenör Daniele Santarelli'nin başarılarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Başkanı; Türk voleybolunun son yıllardaki üstün başarılarından, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatı 4'üncü olarak bitirmesine rağmen gösterdiği gayret ve yükselen başarı grafiği sergilenmesinden övgüyle söz etti.

Gianfranco Coppola; Başkan Mehmet Akif Üstündağ'ı ve Daniele Santarelli'yi 21 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek "Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni"ne resmi olarak davet etti.

Coppola davet sırasında; büyük atılım ve başarılara imza atan takımın teknik direktörünü ve federasyon başkanını böyle önemli bir törende aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da bu önemli ödül törenine davet edildikleri için teşekkürleri ileterek, törene katılmayı çok arzu ettiklerini federasyonun çalışma programları doğrultusunda kendilerine dönüş yapacaklarını ifade etti.

TVF BAŞKANI'NA USSI ÖZEL MADALYASI TAKDİM EDİLDİ

Görüşmede İtalya Spor Yazarları Derneği'nin 75'inci kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlatmış olduğu madalyası da Üstündağ'a takdim edildi.

"Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni"; Akdeniz Gazeteciler Derneği'nin bir projesi olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirildi.

Ödül Töreni; İtalya Spor Yazarları Derneği, Avrupa Spor Yazarları Dermeği ve Artemisia Vakfı'nın katkılarıyla düzenleniyor.

İş, sanat, sinema, kültür ve spor dünyasının kendi alanlarında başarılı, toplumsal duyarlılığı yüksek, sosyal sorumluluk projelerine destek veren prestijli isimlerinin ödüllendirildiği ödül töreninin ilki geçtiğimiz yıl düzenlenmiş ve büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz yılki törende; İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Inter'in efsane futbolcusu ve 2014 yılından bu yana kulübün başkan yardımcısı olarak görev yapan Arjantinli Javier Adelmar Zanetti,

İtalya'nın efsane eski milli kalecisi Dino Zoff, Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella "mükemmeliyet" ödülü alan ünlü isimlerden bazılarıydı.

Montella ödül sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bir gurur vesilesi. Ben yurt dışında çalışıyorum. Yaptıklarımın bu şekilde takdir edilmesi beni memnun ediyor" demişti.