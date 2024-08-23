Üye Girişi
Haberler

İtalya'dan Türk voleyboluna 'Mükemmeliyet' daveti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Filenin Sultanları'nın İtalyan antrenörü Daniele Santarelli, bu yıl ikincisi düzenlenecek 'Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni'ne davet edildi. Avrupa Voleybol Federasyonu Kongresi İtalya'nın Napoli kentinde düzenleniyor. Kongre öncesinde Mehmet Akif Üstündağ'dan bir dizi temas.

İtalya'dan Türk voleyboluna 'Mükemmeliyet' daveti

- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Filenin Sultanları'nın İtalyan antrenörü Daniele Santarelli, bu yıl ikincisi düzenlenecek "Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni"ne davet edildi

- Avrupa Voleybol Federasyonu Kongresi İtalya'nın Napoli kentinde düzenleniyor

- Kongre öncesinde Mehmet Akif Üstündağ'dan bir dizi temas

NAPOLİ Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli'ye İtalya'dan 'mükemmel !' davet geldi.

Türk Voleybolunun bu iki önemli ismi; 21 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek "Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni"ne resmi olarak davet edildi.

Davet; Avrupa Voleybol Federasyonu'nun kongresine evsahipliği yapan İtalya'nın Napoli kentinde yapıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenecek Avrupa Voleybol Federasyonu Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi.

Avrupa voleybolunun kalbinin attığı kongre öncesinde Üstündağ yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdi.

Birbirinden önemli isimlerle bir araya gelen Mehmet Akif Üstündağ, İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Başkanı Gianfranco Coppola ile de görüştü.

Coppola görüşmede Türkiye Voleybol Federasyonu'nun, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nın ve başantrenör Daniele Santarelli'nin başarılarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

İtalya Spor Yazarları Derneği (USSI) Başkanı; Türk voleybolunun son yıllardaki üstün başarılarından, 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın olimpiyatı 4'üncü olarak bitirmesine rağmen gösterdiği gayret ve yükselen başarı grafiği sergilenmesinden övgüyle söz etti.

Gianfranco Coppola; Başkan Mehmet Akif Üstündağ'ı ve Daniele Santarelli'yi 21 Ekim'de İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek "Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni"ne resmi olarak davet etti.

Coppola davet sırasında; büyük atılım ve başarılara imza atan takımın teknik direktörünü ve federasyon başkanını böyle önemli bir törende aralarında görmekten büyük mutluluk duyacaklarını kaydetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da bu önemli ödül törenine davet edildikleri için teşekkürleri ileterek, törene katılmayı çok arzu ettiklerini federasyonun çalışma programları doğrultusunda kendilerine dönüş yapacaklarını ifade etti.

TVF BAŞKANI'NA USSI ÖZEL MADALYASI TAKDİM EDİLDİ

Görüşmede İtalya Spor Yazarları Derneği'nin 75'inci kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlatmış olduğu madalyası da Üstündağ'a takdim edildi.

"Akdeniz Mükemmeliyet Ödül Töreni"; Akdeniz Gazeteciler Derneği'nin bir projesi olarak geçtiğimiz yıl hayata geçirildi.

Ödül Töreni; İtalya Spor Yazarları Derneği, Avrupa Spor Yazarları Dermeği ve Artemisia Vakfı'nın katkılarıyla düzenleniyor.

İş, sanat, sinema, kültür ve spor dünyasının kendi alanlarında başarılı, toplumsal duyarlılığı yüksek, sosyal sorumluluk projelerine destek veren prestijli isimlerinin ödüllendirildiği ödül töreninin ilki geçtiğimiz yıl düzenlenmiş ve büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz yılki törende; İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Inter'in efsane futbolcusu ve 2014 yılından bu yana kulübün başkan yardımcısı olarak görev yapan Arjantinli Javier Adelmar Zanetti,

İtalya'nın efsane eski milli kalecisi Dino Zoff, Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella "mükemmeliyet" ödülü alan ünlü isimlerden bazılarıydı.

Montella ödül sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu bir gurur vesilesi. Ben yurt dışında çalışıyorum. Yaptıklarımın bu şekilde takdir edilmesi beni memnun ediyor" demişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Türkiye Voleybol Federasyonu Uluslararası İlişkiler Daniele Santarelli Filenin Sultanları Akif Üstündağ Akdeniz Türkiye Napoli İtalya Dizi Spor Uluslararası İlişkiler Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bu hafta Trabzonspor maçı yok mu? TS Kayserispor maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Beşiktaş maçı yok mu? BJK maçı neden yok, ertelendi mi? Bu hafta Galatasaray maçı yok mu? GS Gaziantep maçı neden yok, ertelendi mi? MasterChef ana kadroya kim girdi, 3. yedek kim? 23 Ağustos Cuma MasterChef yedeklerden kim girdi? Postacı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Postacı filmi ne zaman, nerede çekildi? Üçlü Tehlike filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üçlü Tehlike filmi ne zaman, nerede çekildi? Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Kod Adı: Olympus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kod Adı: Olympus filmi ne zaman, nerede çekildi? Ekşi Elmalar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ekşi Elmalar filmi ne zaman, nerede çekildi? Ölmek İçin Bir Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ölmek İçin Bir Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Üniversite 2. tercihler ne zaman 2024? YKS ek tercih dönemi başladı mı, yerleştirme kılavuzu yayınlandı mı? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli 6 filmi ne zaman, nerede çekildi? 1917 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 1917 filmi ne zaman, nerede çekildi? Hayat Işığı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hayat Işığı filmi ne zaman, nerede çekildi? Devrim Özkan kimdir? Devrim Özkan kaç yaşında ve nereli? Devrim Özkan'ın hayatı! Telefon kiralama nedir? Telefon kiralama nasıl oluyor? Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Cem Bölükbaşı kimdir? Cem Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Cem Bölükbaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Devrim Özkan ve Lucas Torreira barıştı mı?
title