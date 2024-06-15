İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda B Grubu'nun ikinci maçında İtalya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'taki müsabakayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 İtalya kazandı.

TURNUVA TARİHİNİN EN ERKEN GOLÜ ARNAVUTLUK'TAN

İtalya'da Dimarco'nun kullandığı taç atışında savunmadan önce araya giren Nedim Bajrami, düzgün bir vuruşla topu 23. saniyede ağlara gönderdi ve Arnavutluk'u 1-0 öne geçirdi. 25 yaşındaki futbolcunun bu golü, Avrupa Şampiyonası'nda atılan en erken gol olarak tarihe geçti.

İTALYA 5 DAKİKADA MAÇI ÇEVİRDİ

Bu tarihi golle 1-0 geriye düşen İtalya, 11. dakikada Alessandro Bastoni ve 16. dakikada Nicolo Barella'nın golleriyle 2-1 öne geçerek maçı lehine çevirmeyi başardı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken ikinci devrede de gol sesi çıkmayınca sahadan 2-1 galip ayrılan taraf İtalyanlar oldu.

B GRUBUNDA İKİNCİ MAÇLAR

Arnavutluk karşısında sürprize izin vermeyen İtalya, 20 Haziran Perşembe günü saat 22.00'de Hırvatistan'ı 3 golle geçen İspanya ile karşılaşacak. Aranvutluk ise 19 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

MUÇİ VE MANAJ SONRADAN GİRDİ

Arnavutluk'ta forma giyen Sivassporlu Rey Manaj ve Beşiktaşlı Ernest Muçi, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Manaj 77. dakikada oyuna girerken, Muçi de 87. dakika oyuna dahil oldu.

İLK MAÇLARI ARDINDAN B GRUBU PUAN DURUMU

1- İspanya: 3 puan/+3 averaj

2- İtalya: 3 puan/+1 averaj

3- Arnavutluk: 0 puan/-1 averaj

4- Hırvatistan: 0 puan/-3 averaj