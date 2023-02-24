Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsviçre'de taraftarlarımıza skandal müdahale! Polis, plastik mermi ve biber gazı kullandı

Spor Haberleri

İsviçre'de taraftarlarımıza skandal müdahale! Polis, plastik mermi ve biber gazı kullandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Basel'e 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor'da taraftarlar, karşılaşma sonrası saldırıya uğradı. İsviçre polisi, Trabzonspor taraftarlarına biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Yaralanan taraftarlar aldıkları yaralar sonrası son hallerini sosyal medyadan paylaştı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel'e 2-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. Temsilcimizin taraftarları karşılaşma sonrası İsviçre sokaklarında zor anlar yaşadı.

PLASTİK MERMİYLE VURDULAR

İsviçre'de Trabzonspor taraftarı karşılaşmanın ardından saldırıya uğradı. Polis, temsilcimizin taraftarlarına biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.

İsviçre'de taraftarlarımıza skandal müdahale! Polis, plastik mermi ve biber gazı kullandı

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yaralanan taraftarlar aldıkları yaralar sonrası son hallerini sosyal medyada paylaştı. Yaralanan taraftarlar daha sonra sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

İsviçre'de taraftarlarımıza skandal müdahale! Polis, plastik mermi ve biber gazı kullandı

Haberler.com - Spor

Trabzonspor İsviçre Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Akif varlık:

Rahat durmazsan cupu yersin

Cevap Yaz02Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title