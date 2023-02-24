İsviçre'de taraftarlarımıza skandal müdahale! Polis, plastik mermi ve biber gazı kullandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Basel'e 2-0 yenilerek elenen Trabzonspor'da taraftarlar, karşılaşma sonrası saldırıya uğradı. İsviçre polisi, Trabzonspor taraftarlarına biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti. Yaralanan taraftarlar aldıkları yaralar sonrası son hallerini sosyal medyadan paylaştı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Basel'e 2-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini kapattı. Temsilcimizin taraftarları karşılaşma sonrası İsviçre sokaklarında zor anlar yaşadı.
PLASTİK MERMİYLE VURDULAR
İsviçre'de Trabzonspor taraftarı karşılaşmanın ardından saldırıya uğradı. Polis, temsilcimizin taraftarlarına biber gazı ve plastik mermiyle müdahale etti.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Yaralanan taraftarlar aldıkları yaralar sonrası son hallerini sosyal medyada paylaştı. Yaralanan taraftarlar daha sonra sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.