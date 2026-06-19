Stat: Los Angeles

Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia (Portekiz)

İsviçre : Kobel, Widmer (Dk. 86 Jaquez), Elvedi, Akanji, Rodriguez, Aebischer (Dk. 71 Sow), Xhaka, Freuler, Rieder (Dk. 71 Vargas), Ndoye (Dk. 71 Manzambi), Embolo (Dk. 89 Itten)

Bosna Hersek: Vasilj, Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac, Sunjic (Dk. 86 Hadziahmetovic), Tahirovic (Dk. 63 Basic), Alajbegovic (Dk. 90+1 Mahmic), Memic, Demirovic (Dk. 86 Lukic), Dzeko (Dk. 63 Bajraktarevic)

Goller: Dk. 74 ve 90 Manzambi, Dk. 84 Vargas, Dk. 90+7 Xhaka (penaltı) ( İsviçre ), Dk. 90+3 Mahmic (Bosna Hersek)

Sarı kartlar: Dk. 59 Dedic, Dk. 61 Dzeko (Bosna Hersek), Dk. 65 Elvedi ( İsviçre )

Kırmızı kart: Dk. 80 Muharemovic (Bosna Hersek)

2026 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda oynanan maçta İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk bölümlerini domine eden İsviçre, üçüncü bölgede sonuca gitmekte zorlanırken mağlubiyetin eleme turlarını çok zorlaştıracağını bilen iki takımın oyununda giderek artan kaygı etkili oldu.

İsviçre, aradığı golü 74. dakikada buldu. Sol taraftan ceza alanına giren Vargas'ın ortasında topu kafa vuruşuyla uzaklaştırmak isteyen Memic'in müdahalesi kısa kaldı. Penaltı noktasında müsait durumdaki Mazambi'nin sert şutunda, kaleci Vasilj'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-0.

84. dakikada sol kanattan gelişen İsviçre atağında, Embolo'nun pasında ceza alanında hareketlenen Vargas'ın bekletmeden yaptığı vuruşla İsviçre farkı ikiye çıkardı: 2-0.

90. dakikada Vargas'ın sol taraftan çizgiye inerek ceza alanına çıkardığı topa bekletmeden vuran Manzambi, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı: 3-0.

90+3. dakikada Bosna Hersek'in sol taraftan kullandığı korner atışında, kaleci Kobel'in uzaklaştırmak istediği top ceza yayının gerisindeki Mahmic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Bosna Hersek farkı ikiye indirdi: 3-1.

90+6. dakikada Memic'in ceza alanında Sow'a müdahalesinin ardından penaltı kazanan İsviçre'de, Xhaka atışı gole çevirdi: 4-1.

Bosna Hersek'i 4-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini alan İsviçre puanını 4'e çıkarırken Bosna Hersek 1 puanda kaldı.