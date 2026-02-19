Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda İsviçre, buz hokeyi kadınlar kategorisinde bronz madalya kazandı. Uzatma periyodunda İsveç'i 2-1 yenerek madalyayı elde eden İsviçre, Soçi 2014'ten sonra ilk madalya sevincini yaşıyor.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın buz hokeyi kadınlar kategorisinde İsviçre, bronz madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 13. gününde buz hokeyi kadınlar bronz madalya maçı, Milano Santagiulia Arena'da yapıldı.

Sinja Leemann ve Alina Müller'in attığı gollerle İsveç'i uzatma periyodunda 2-1 mağlup eden İsviçre, bronz madalyanın sahibi oldu. İsveç'in golünü ise Mira Jungaker kaydetti.

İsviçre, Soçi 2014'ten sonra kış olimpiyatlarının buz hokeyi kadınlar kategorisinde ilk kez madalya sevinci yaşadı.

Bu kategoride final karşılaşması, bu akşam TSİ 21.10'da ABD ile Kanada arasında oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Ünlü komedyen Yalçın Özden'den kötü haber: Ailesi dua istedi

Ünlü komedyenden kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Türkiye bu miras davasını konuşuyor! 3 büyük otel için yeni hamle

Türkiye bu miras davasını konuşuyor! 3 büyük otel için yeni hamle
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü

Gecenin köründe kapısında bu manzarayı gördü
Domuz eti sahnesi tartışmaları devam ediyor: Yapım şirketinden açıklama

Domuz eti sahnesini yapım ekibi böyle savundu
Herkes aynı detaya takıldı! Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Göçmen saldırıları artınca 'vatanseverler' sokağa indi! Devriye gezmeye başladılar

Göçmen saldırıları arttı, "vatanseverler" soluğu sokakta aldı