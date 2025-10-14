Haberler

İsveç Milli Takımı'nın Teknik Direktörü Jon Dahl Tomasson Görevden Alındı

Güncelleme:
İsveç Futbol Federasyonu, teknik direktör Jon Dahl Tomasson ile yolların ayrıldığını açıkladı. Tomasson yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 4 maçta sadece bir puan alarak son sırada yer aldı.

İsveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Danimarkalı çalıştırıcıyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Kariyerinde Excelsior, Roda, Malmö ve Blackburn Rovers'ta görev yapan Tomasson, Şubat 2024'te İsveç'in başına geçmişti.

Tomasson yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda çıktığı 4 maçta bir puan elde ederek son sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
