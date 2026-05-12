İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu açıkladı

Graham Potter yönetimindeki İsveç, 2026 FIFA Dünya Kupası için geniş kadrosunu duyurdu. Kadroda dikkat çeken eksiklikler ve hazırlık maçları hakkında bilgiler yer alıyor.

Teknik direktörlüğünü Graham Potter'ın yaptığı İsveç'te, Tottenham Hotspur forması giyen Dejan Kulusevski ve Barcelona'nın kanat oyuncusu Roony Bardghji kadroda yer almadı.

Tunus, Hollanda ve Japonya ile F Grubu'nda yer alan İsveç, 1 Haziran'da Norveç, 4 Haziran'da Yunanistan ile hazırlık maçı yapacak.

İsveç'in 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK Fotboll), Jacob Widell Zetterström (Derby County)

Savunma: Hjalmar Ekdal (Burnley), Gabriel Gudmundsson (Leeds United), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Gustaf Lagerbielke (Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa), Eric Smith (St. Pauli), Carl Starfelt (Celta Vigo), Elliot Stroud (Mjallby AIF), Daniel Svensson (Borussia Dortmund)

Orta Saha: Taha Ali (Malmö), Yasin Ayari (Brighton Hove Albion), Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur), Jesper Karlström (Udinese), Benjamin Nygren (Celtic), Ken Sema (Pafos), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise)

Forvet: Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel), Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal), Alexander Isak (Liverpool), Gustaf Nilsson (Club Brugge).

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMesut Kara:

Vallahi bu günün futbolcuları eskisi gibi değil! Kadro tamam da eski oyuncuları neden daha seçmiyoruz!

Haber YorumlarıHüseyin Bulut:

Yani bak, Kulusevski'yi hiç almıyorlar ama Bardghji'yi de reddetiyorlar. Herkes biliyor ki bu tür kararların arkasında oyuncu performansından çok başka şeyler yatıyor. Potter'ın tercihlerine bakınca acaba hangi oyuncuya ön göz açıldığını merak etmek normal değil mi? Söyleyin bakalım, gerçek nedir?

Haber YorumlarıTuğba Göksoy:

Kulusevski'nin kadrodan çıkması çok garip ya, oyuncu kalitesi açısından bakarsak İsveç'in seçimleri ekonomik açıdan zayıf görünüyor. Potter belkide genç oyuncuları tercih ediyo ama bu riski almak doğru mu bilmiyorum yani

