İşte Sadettin Saran'ın bilinmeyen adı

Fenerbahçe'de tarihi gün… Başkanlık seçimi bu sabah saat 10.00'da başladı. Akşam saatlerinde kulübün yeni başkanı belli olacak. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışıyor.

SPORLA YOĞRULAN BİR ÇOCUKLUK

1964 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Steven Sadettin Saran, dört erkek kardeşin en büyüğü olarak dünyaya geldi. Henüz iki yaşındayken Türkiye'ye gelen Saran'ın babası Özbek Saran Kırıkkaleli bir devlet memuru, annesi Geraldine ise Amerikalıdır.

Hiperaktif bir çocukluk geçiren Saran, sporla iç içe büyüdü. Eski milli yüzücü olan Saran, 1984-1985 yılları arasında Türk Milli Yüzme Takımı'nın kaptanlığını yaptı. Bu dönemde kırdığı 50 metre serbest yüzme Türkiye rekoru halen kendisine aittir. Spor bursuyla ABD'ye giden Saran, eğitim masraflarını karşılamak için havuzda cankurtaranlık ve matematik hocalığı yaptı.

AMERİKA'DA EĞİTİM VE KARİYER

Kentucky Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği okuyan Saran, aynı okulda yüksek lisansını da tamamladı. Üniversite yıllarında yüzme takımının kaptanlığını üstlendi. Mezuniyet sonrası Ensco Environmental Services'de çalışan Saran, azmi ve disiplinli çalışma hayatıyla dikkat çekti. 1988 yılında Türkiye'ye döndü.

İŞ DÜNYASINDA YÜKSELİŞ

Türkiye'ye dönüşünün ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda danışmanlık yapan Saran, 1989'da SARAN International'ı kurdu. Lockheed Martin, Raytheon International, ESPN gibi dünya devlerinin temsilciliklerini üstlendi.

1995 yılında Saran Holding'in başına geçti. Holding, bugün medyadan enerjiye, havacılıktan hizmet sektörüne kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor ve Türkiye'nin en güçlü gruplarından biri haline geldi.

MEDYA SEKTÖRÜNDE ÖNCÜLÜK

Sadettin Saran, medya sektöründe de yatırımlar yaptı. Radyo Spor, Radyo Time, Radyo Tatlıses (sonrasında Radyo Müzik) ve Radyo Trafik gibi projelerle sektörde öncü oldu.

Bugün Saran Medya, Türkiye'de yayınlanan spor müsabakalarının yaklaşık %65'inin yayın hakkını elinde bulunduruyor. Ayrıca UEFA Avrupa Kupası, FIFA Dünya Kupası, Premier Lig ve Arjantin Ligi gibi birçok prestijli organizasyonun yayın haklarını da kontrol ediyor.

FENERBAHÇE SERÜVENİ

Saran, bir dönem Fenerbahçe yönetiminde görev aldı ve Başkan Aziz Yıldırım'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. Ancak futbol takımındaki başarısızlıklar ve yanlış transferler nedeniyle araları açıldı. Bugün ise Fenerbahçe başkanlık seçiminde mevcut başkan Ali Koç'un rakibi olarak yarışıyor.