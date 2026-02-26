İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalyan temsilcisi Juventus ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresini Juventus 3-0 kazandı. Uzatma anlarında iki gol bulan temsilcimiz, maçı 3-2 kaybetmesine rağmen avantajlı skoru eline aldı.

UZATMALARA GİDEN MAÇTA 5 GOL

İtalyan temsilcisi Juventus'un golleri penaltıdan Manuel Locatelli, Federico Gatti ve Weston McKennie'den geldi. Galatasaray'ın golleri ise uzatma anlarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

GALATASARAY BİR ÜST TURDA

RAMS Park'ta rakibini 5-2 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu karşılaşmayı kaybetmesine rağmen toplam skorda 7-5 üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

RAKİP YA LIVERPOOL YA DA TOTTENHAM

Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki muhtemel rakipleri İngiliz ekipleri Liverpool ve Tottenham oldu. Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.