İşte Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel iki rakibi

Haberler

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında deplasmanda İtalya ekibi Juventus'a 3-2 kaybetmesine rağmen rakibine iki maç sonunda toplam skorda 7-5 üstünlük kurarak son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'ın son 16 turundaki rakibi Liverpool ya da Tottenham olacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalyan temsilcisi Juventus ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresini Juventus 3-0 kazandı. Uzatma anlarında iki gol bulan temsilcimiz, maçı 3-2 kaybetmesine rağmen avantajlı skoru eline aldı.

UZATMALARA GİDEN MAÇTA 5 GOL

İtalyan temsilcisi Juventus'un golleri penaltıdan Manuel Locatelli, Federico Gatti ve Weston McKennie'den geldi. Galatasaray'ın golleri ise uzatma anlarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

GALATASARAY BİR ÜST TURDA

RAMS Park'ta rakibini 5-2 mağlup eden Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu karşılaşmayı kaybetmesine rağmen toplam skorda 7-5 üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

RAKİP YA LIVERPOOL YA DA TOTTENHAM

Sarı-kırmızılıların son 16 turundaki muhtemel rakipleri İngiliz ekipleri Liverpool ve Tottenham oldu. Son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Öldük öldük dirildik! Galatasaray son 16'da
ABD'den gelen tekne Kübalı güvenlik güçlerine ateş açtı: 4 ölü, 7 yaralı

Trump için savaş sebebi! Çok sayıda can kaybı var
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Tottenham eyvah diyodur

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOottoman77:

Tottenham gelsin abi 15. Sırada Liverpool ağır olur

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOottoman77:

J.Y isimli mahlukat . Juve gitti annem şimdi Liverpool yada Tottenham var senin için zor olmalı her hafta takım değiştirmek zorunda olmak

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Bırakın bunu Jy oe düşünsün, ve fenerliler dusunsun;))

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıarda95 200:

bir BJK taraftarı olarak Avrupadaki gururum onurum GS ya başarılar diliyorum, Kim gelirse gelsin o korkuları GS la attık üstümüzden, Tesekürler GS

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

