İşte futbol bu! RAMS Başakşehir'den Konya'da harika geri dönüş

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı kınuk takım RAMS Başakşehir 3-2 kazandı.

KONYASPOR 2 FARKLI ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye fırtına gibi başlayan ev sahibi Konyaspor, 8 ve 14. dakikalarda Louka Prip'in golleri ile 2-0 öne geçti fakat üstünlüğünü koruyamadı.

PIATEK MAÇI ALDI

Konuk takım RAMS Başakşehir'de 67. dakikada penaltıyı gole çeviren Krzysztof Piatek 79 ve 90+2'de yine sahneye çıkarak takımının sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından RAMS Başakşehir, 30 puana yükseldi. Konyaspor, 21 puanda kaldı. RAMS Başakşehir, bir sonraki haftada sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Konyaspor, ligin gelecek haftasında Rizespor deplasmanına gidecek.