İşte futbol bu! İspanyol basınından Beşiktaş-Atletico Madrid maçına özel ilgi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyası kapsamında dostluk maçında İspanyol devi Atletico Madrid ile kozlarını paylaştı. Vodafone Park'taki maç siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. İspanyol basını da manşetlerini bu karşılaşmayla süsledi. Yapılan haberlerde maçın skorundan çok önemine yer verildi.

Süper Lig'in devlerinden Beşiktaş, geliri depremzedelere bağışlanacak dostluk maçında İspanyol devi Atletico Madrid ile Vodafone Park'ta karşılaştı. 120. yaşlarını kutlayan iki köklü kulübün karşılaşmasında kazanan Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu özel maç İspanyol basınında geniş yankı uyandırdı.

İSPANYOLLAR, BU MAÇI KONUŞUYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla düzenlenen, Beşiktaş'ın konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-0 yendiği hazırlık maçı, İspanyol basınında geniş yer buldu.

"FUTBOL BUNUN İÇİNDİR"

Marca gazetesi, "Maçın skorundan ziyade karşılaşmanın amacı önemliydi. Binlerce kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından depremzedelere yardım edildi. Futbol bunun içindir." ifadelerini kullandı.

"YAPILAN ORGANİZASYON TAKDİRE ŞAYANDI"

Mundo Deportivo ise "Atletico Madrid sahada kaybetti ama Türk halkının takdirini ve sevgisini kazandı. Depremzedeler için yapılan organizasyon, takdire şayandı." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR DAYANIŞMA MAÇI"

Sport gazetesi, "Atletico Madrid, depremden etkilenenlere yardım etmek için dostluk maçı oynadı." başlığını manşetine taşırken, AS ise "Beşiktaş ile Atletico Madrid, korkunç depremin ardından depremzedelere kaynak toplamak amacıyla bir dayanışma maçında karşılaştı." bilgisini paylaştı.