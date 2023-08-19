İstanbulspor ve Kayserispor Berabere Kaldı

Süper Lig'in 2'nci haftasında İstanbulspor sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözlerine mücadeleyi değerlendirerek başlayan İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, "Oyunun özellikle ilk bölümünde yaptığımız ön alan baskısında ilk 20 dakikada 2-0'ı bulabilirdik. Çok kolay harcadık pozisyonları. Sonrasında oyuncuların baskıdan düşmesinin ardından ikinci bölgede bekledik. Kayserispor'u biraz kalemize yaklaştırdık. Kaptırdığımız bir toptan pozisyon verdik. İkinci yarıda oynamak istediğimiz oyuna yakın oynadık. Üçüncü bölge organizasyonunda çalıştığımız netlikleri göremedik. Buna devam edeceğiz, çünkü yeni oyunumuz tekrar istiyor. Yeni oyuncularımız var, hazır olmayanlar var. 2 hafta geride kaldı ve bana göre 2 haftada 4 puanı bulmamız gerekiyordu. Ama 2 puan da şu anda bizim için iyi. 2 gün dinlenip sonrasında çok önemli Galatasaray maçımız var" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Duran topların kaleciler için önemli olduğunu ifade eden Tekke, "Sahanın içinde boyumuz rakiplere göre küçük. Duran toplarda kalecinin ciddi katkısı olması gerekiyor ama bazen bu katkıyı alamıyoruz. Bu konuda sıkıntılarımız var, olmaması lazım. Bununla ilgili adam adama yapabiliriz. Problemli olduğumuzu herkes biliyor. Bunu tekrar tekrar çalışacağız. Belki alanı daha doğru kullanma anlamında çalışacağız. Ben oyuncularımın bu alanda cesurca oynamasını bekleyen bir teknik adamım. Bunlar olacak ama bunların düzelmesi için tekrar tekrar çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: TRAJİKOMİK BİR GOL YEDİK

Beraberlik için mutsuz olduğunu söyleyen Çağdaş Atan, "Bence kaçan 2 puan var. Çok üzgünüz. Oyuncularım da üzgündü. İlk 5 dakika hariç, uzatmalarla beraber 89 dakika topa sahip olduğumuz, baskılar yaptığımız, rakibin arkamıza geçme planını yürürlüğe sokmadığımız bir maçtı. Birçok gol şansı yakaladığımız iyi bir maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Planımızın işlediği, top bizdeyken, oyuncularımın harfi harfine planı yerine getirdiği bir maç oldu. Futbol anlar oyunu. Golü yediğimiz pozisyonun öncesinde Mane, rakibi bire bir yakalamıştı ve üzerine gitseydi daha farklı olurdu. Ceza sahasında 8 oyuncuyla bulunduğumuz pozisyonda trajikomik bir gol yedik. Bunun dışında temiz ve iyi futbol oynadığımız bir maç oynadık. Karşımızda kenardan iyi yönetilen bir rakip vardı. Bundan sonraki maçlarda rakibimize ve çok sevdiğim Fatih hocaya başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"CAROLE'ÜN ARTAN SAKATLIĞI CANIMI SIKMAYA BAŞLADI"

Carole'ün sakatlığı sebebiyle önemli zamanlarda takımı yalnız bıraktığını söyleyen Atan, "Bizim 6-8-9 stoper ve sağ bek ya da sağ kanata oyuncu almamız gerekiyor. Carole'ün artan sakatlığı benim de canımı sıkmaya başladı. Bizi önemli zamanlarda yalnız bırakmaya başladı. Onunla rekabet edebilecek bir yerli sol bek alabiliriz. Halihazırda görüştüğümüz 2 oyuncuyla anlaşma aşamasına geldik. Önemli olan tahtanın açılması. Artık sabrımız kalmadı. İyi bir oyuncu grubumuz var, yaşanılan her sakatlık bizi geriye götürüyor. Carole olmadığı için Attamah'ı sol bekte oynattık. Eksiklerin olması, bugün topun hızını yavaşlattı. İyi pozisyonlar bulduğumuz bir maçtı. Bu hafta transfer tahtasının açılması gerekiyor. Açılmazsa artık daha farklı şeyler konuşuruz. Kendimizin geleceği, kulübün geleceğini konuşuruz. Şehrin büyükleri de açıklamalar yaptı. Söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Kayserispor'un geleceği açısından transfer tahtasının açılması çok önemli" dedi.