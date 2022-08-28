- İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: "Alanyaspor gibi kuvvetli oyun kültürü olan bir takımı yenmek ayrı bir haz" "17 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golümüzü atan Ethemi kulüp tarihine geçti" "Bulduğumuz ilk golden sonrada skor avantajını korumasını bildik" Spor Toto Süper Lig'in 4.

- İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz : "Alanyaspor gibi kuvvetli oyun kültürü olan bir takımı yenmek ayrı bir haz"

"17 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golümüzü atan Ethemi kulüp tarihine geçti"

"Bulduğumuz ilk golden sonrada skor avantajını korumasını bildik"

ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 3 puan ile tanışan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "17 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golümüzü atan Ethemi kulüp tarihine geçti. Alanyaspor gibi kuvvetli oyun kültürü olan bir takımı yenmek ayrı bir haz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor, İstanbulspor'u konuk etti. 17 yıl sonra Süper Lig'e çıkan İstanbulspor ligin 4. haftasında kazandığı galibiyet ile ilk puanını aldı. Maç sonu açıklamalar yapan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, takımının PTT 1. Lig'ine baskın oyun kültürüyle damga vurduğunu söyledi. Süper Lig'in ilk 3 haftasına psikolojik olarak adaptasyon sağlayamadıklarını belirten Teknik Direktör Korkmaz, güven problemi yaşadıklarını ancak zamanla bu durumu aştıklarını ifade etti.

Alanyaspor'un son birkaç yıldır oyunun her anını planlayarak oynadığı oyun kültürüyle Türk futboluna renk kattığını belirten Osman Zeki Korkmaz, "Buraya gelirken birinci önceliğimiz özellikle top rakip kalecideyken oyun kurabilmesini bozmaktı. Buna karşı yaptığımız hazırlık ilk 30-40 dakika içerisinde meyvesini verdi. Skora gelmedi ama Alanyaspor oyun kuramadıkça alışkın olmadığı başka bir şeye dönmeye başladı. Uzun toplara dönmeye başladı. Kaptığımız uzun toplarda takım boyu uzuyan Alanyaspor'u çok rahat geçerek hızlı hücumlar geliştirdik. İlk yarı takdir edersiniz ki pozisyonlar bulduk ama skor yapamadık. Bizim stratejimizin tutmuş olması ilk 45 dakika bence Alanyaspor'un oyun ivmesini ve psikolojisini kaybetmesini de sağladı. Devre arasında yaptığımız analizlerde aynı üçüncü bölgede yaptığımız baskıyı ikinci bölgede de düzenli yapmaya başladık. Üçüncü bölgede baskı yapmak enerji işi. 90 dakika yapabileceğimiz bir şey değildir. İkinci yarı bunu çok yapamadık ama ikinci bölgeyi daha iyi paylaşmayı başardık. Bulduğumuz ilk golden sonrada skor avantajını korumasını bildik" dedi.

"Alanyaspor gibi kuvvetli oyun kültürü olan bir takımı yenmek ayrı bir haz"

17 yıl sonra Süper Lig'deki ilk golünü atan Ethemi'nin kulüp tarihine geçtiğini belirten Teknik Direktör Korkmaz, "Alanyaspor gibi kuvvetli oyun kültürü olan bir takımı yenmek ayrı bir haz, onu söyleyeyim. Ligde pek çok maç kazanırsınız ama kazandığınız maç takip takımın geniş bir hazırlığı olduğunu bildiğiniz halde buna hazırlanarak, karşılık vererek kazanılan maç çok daha keyifli oluyor. Biraz bunun mutluluğunu yaşayacağız. Bizim için bay haftası 3 gün sonra Sivasspor hazırlıklarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.