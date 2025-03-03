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İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz: 'Kocaelispor Ligin Üzerinde Bir Takım!'

İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz: 'Kocaelispor Ligin Üzerinde Bir Takım!'
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İstanbulspor'un Kocaelispor ile oynadığı maç sonrası Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz, rakiplerinin kalitesini vurguladı ve maçın dengeli geçtiğini belirtti. Kocaelispor'a şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası, "Kocaelispor bu ligin üstünde bir takım. Çok kaliteli bir takımla oynadık. Sahada harika bir futbol vardı. Dengeli bir maç olduğunu düşünüyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında lider Kocaelispor'a konuk olan İstanbulspor, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "Lig seviyesinin üzerinde bir maç oldu. Bence Kocaelispor ilk 2'de olmayı garantiledi. Diğer takımlar bunu bilerek yarışıyor. Kocaelispor'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Günün en zevkli maçı oldu"

İkinci yarının kendileri adına olumlu geçtiğini belirten Korkmaz, "İlk yarı aslında iyi başlayamadık. Penaltıya kadar çok pozisyonda olmadı. Dengeli bir maçtı. İkinci yarı roller tamamen değişti. İkinci yarının tamamını Kocaelispor'un yarı sahasında oynadık. Kocaelispor zaten çok kaliteli bir takım. Bence bu lig için fazla bir takım. Gökhan çok sevdiğim bir kardeşim. Kalbi kırılmış bana bir tepki gösterdi golden sonra. Ancak maçtan sonra konuştuk. Ona da şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Bence attığımız golün başında faul yok. Kocaelispor'un iyi bir takımı var. Gergin olmalarına gerek yok. Bunlara takılmadan gerginlikten uzak şekilde ilerlemeleri onlar adına olumlu olacaktır. Bugün çok güzel bir maç oldu. Sahada çok güzel futbol izledik. Futbolun güzel yanlarına odaklanıp gerginliklerden uzak durmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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