İstanbulspor Teknik Direktörü Korkmaz: 'Düşük Bütçeyle Büyük İş Başardık'

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda konuk ettiği Geosis Boluspor'a 2-1 yenilen Uğur Okulları İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, düşük bütçelerle kurdukları takımın iyi iş çıkardığını söyledi.

Osman Zeki Korkmaz, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Keyifli bir maçı geride bıraktıklarını belirten Korkmaz, "Oynaya oynaya elendik. Benim teknik adamlık kariyerime, İstanbulspor'a da yakışan buydu. Yeni Malatyaspor'dan sonra en düşük bütçeyle kurulan takım biziz. Gaoussou Diarra ve İsa Doğan'ı denemeden kadroya kattık. Alt liglerde oynayan oyuncularımızı geri çağırarak, geçmiş seneden kalan tecrübeli oyucuları da satarak kulüp ekonomisini düzelttik. Bu yeni kurduğumuz kadro, astronomik bütçelerle kurulan kadroların önünde ligi 4. bitirdi. Play-off'un altındaki kulüplere baktığınızda belki de onların 1-2 oyuncusunun maliyeti, bizim kulüp maliyetimizdi. Bu anlamda bu oluşturduğumuz takım, bambaşka bir şey yaptı." ifadelerini kullandı.

Takım olarak sezon boyunca iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Korkmaz, "Bugün uzak ara Kocaelispor'dan sonra en iyi futbol oynayan takım İstanbulspor'du. Daha faydacı davranabilirdik ama bu benim antrenörlük felsefeme yakışmazdı. Play-off maçında da bir yenilgiye bu kadar sevinilir. Bütün 90 dakika elimizdeydi. Sadece 2 basit hatadan gol yedik. Bu da play-off'un biraz nasip kısmet işi olduğunu gösteriyor. Boluspor'u tebrik ediyorum. Bizim Ecmel başkanımız gibi onların da çok kıymetli başkanı var. O da yalnız adam. Bolu için o bir şans. Umarım onlar da emeklerinin karşılığını Süper Lig'e çıkarak alır." diye konuştu.

Geosis Boluspor cephesi

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, statlarının olmamasına rağmen oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirtti.

Çok zor şartlarda ilerlediklerini vurgulayan Koşukavak, "4 aydır iç saha maçı oynayamıyoruz. Sürekli deplasmana gidiyoruz. Oyuncularım çok yürekli. Bütün zorluklarla başa çıkıyoruz. İlk 20 dakika oyuna giremedik. Bunlar normal. Elemeli bir maç oynuyoruz. İyi oyundan çok skor odaklı oyunlar geçerli oluyor. Kazandığımız toplarla belki gol bulabiliriz diye düşündük. 20. dakikadan sonra topu daha fazla tutmaya başladık. İkinci yarı bir gol yedik. Sonra 2-1 öne geçtik. Sonra rakibimizin morali bozuldu. Çok duygusal hücum etmeye çalıştılar. Biz de dizilişte bir değişiklik yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncularının çok önemli bir iş çıkardığını belirten Koşukavak, "Küçük bütçelerle idare eden bir kulübüz. Bolu halkı bunun farkına varmalı. Boluspor, en son 33 yıl önce Süper Lig'de yer almış. 2 ayaklı bir maç oynayacağız ama yine evimizde oynayamayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah yolun sonu iyi olur." şeklinde konuştu.

Boluspor'un Süper Lig'e çıkmasının güzel bir hikaye olacağını dile getiren 52 yaşındaki teknik adam, "33 yıl sonra Süper Lig'e çıkmak, güzel bir hikaye. Çok şehir gezdim. 1960 yılından beri Bolu'ya stat yapılmamış. Anlayamıyorum. Yaparlar diye umuyorum. Umarım Boluspor, Süper Lig'e çıkar. Kazanırsak çok güzel bir hikaye olacak. 5 aydır sahası olamayan bir takım mücadele ediyor. Oyuncularım, çok karakterli davranıyor. Başkanımız da çok özverili. Umarım bu hikayenin sonu iyi biter. Paramız ve stadımız yok ama hedefi olanın bahanesi olmaz." diyerek sözlerini tamamladı.