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İstanbulspor - Sivasspor Maçının İlk Yarısı Sivasspor'un 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor ile Sivasspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçta Charisis ve Turgunbayev'in attığı gollerle Sivasspor öne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında İstanbulspor, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı deplasman ekibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ taraftan yapılan ortada penaltı noktasının solunda topla buluşan Ali Yaşar'ın sert şutunda kaleci Nikolic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Charisis'in ceza yayının gerisinden çektiği şutta Simon Deli'ye de çarpan top kaleci Mücahit'in sağından ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada sağ taraftan Alaaddin'in kullandığı köşe vuruşuna penaltı noktasında iyi yükselen Appindangoye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.

43. dakikada ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Turgunbayev'in uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Suat Güz, Özcan Sultanoğlu

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar, Sambissa, Vorobjovas, Loshaj, Jackson, Mamadou

Yedekler: Murat Uğur Eser, Vefa Temel, Emrehan Gedikli, Coly, Özcan Şahan, Tunahan Şamdanlı, Demir Mermerci, Baran Alp Vardar, Traore, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sivasspor: Nikolic, Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Turgunbayev, Charisis, Bartuğ Elmaz, N'Jie, Koita, Manaj

Yedekler: Hüseyin Arslan, Emrah Başsan, Kvet, Emre Gökay, Caktas, Erdem Güleç, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Menig, Murat Paluli

Teknik Sorumlu: Tansu Yaan

Gol: Charisis (dk. 17), Turgunbayev (dk. 43) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Koita (Sivasspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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