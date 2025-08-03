İstanbulspor, Okan Erdoğan'a Veda Etti

İstanbulspor, Okan Erdoğan'a Veda Etti
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İstanbulspor, Sivasspor'a transfer olan defans oyuncusu Okan Erdoğan'a resmi sosyal medya hesabından teşekkür etti. Okan, İstanbulspor formasıyla 118 maçta 5 gol ve 6 asistle katkıda bulundu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Sivasspor'a transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Okan Erdoğan'a teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teşekkürler Okan Erdoğan. Saha içerisindeki duruşun ve karakterin ile takımımıza çok şey kattın. Yolun açık olsun" denildi.

İstanbulspor formasıyla 118 maçta görev alan Okan, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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