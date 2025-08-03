İstanbulspor, Okan Erdoğan'a Veda Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Sivasspor'a transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusu Okan Erdoğan'a teşekkür etti.

Sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teşekkürler Okan Erdoğan. Saha içerisindeki duruşun ve karakterin ile takımımıza çok şey kattın. Yolun açık olsun" denildi.

İstanbulspor formasıyla 118 maçta görev alan Okan, 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL