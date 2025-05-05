İstanbulspor Kulübü Başkanı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

İstanbulspor Kulübü ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede güncel gelişmeler ve Türk futboluna katkı sağlayabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Sarıalioğlu ziyarette, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na Trendyol 1. Lig kulüplerine verdiği destek ve yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek bir plaket takdim etti. - İSTANBUL